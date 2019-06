‘Estadão Notícias’: Polarização política tem prazo de validade? Ouça análise no podcast

A divulgação de supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, acirrou novamente a polarização entre grupos antagonistas, especialmente nas redes sociais.

Não que o ambiente de confronto estivesse silenciado nos últimos tempos, mas os embates ficaram menores depois da eleição. As recentes manifestações contra e pró-governo também suscitaram posições mais eloquentes, agora reacendidas em temperaturas ainda mais elevadas com a repercussão dessa notícia envolvendo homens fortes da operação Lava Jato.

Para entender esse fenômeno, aparentemente sem prazo de validade em nossa democracia, batemos um papo com o colunista do Estadão, Pedro Doria.

Ouça no player abaixo:

