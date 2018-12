‘Estadão Notícias’: Política externa vira dor de cabeça para Bolsonaro

Antes mesmo de assumir em definitivo a Presidência, Jair Bolsonaro já tem atraído alguns problemas na esfera das relações internacionais. A obsessão de copiar os Estados Unidos e transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém é um deles e pode ter consequências negativas que não se restringem apenas ao campo simbólico. A Liga Árabe se reuniu recentemente e promete aumentar a pressão sobre o Brasil caso o novo governo leve mesmo a cabo essa promessa. Entre as medidas, estaria a redução da compra de carnes e outros produtos brasileiros pelos governos árabes. Conversamos com o correspondente do Estadão na Europa, Jamil Chade, sobre o tema.

Outro assunto do episódio de hoje é o acordo de leniência do grupo empresarial J&F firmado com o Ministério Público. A empresa temia que este acordo pudesse ser cancelado com a rescisão da delação premiada de alguns de seus executivos. O ministro do STF, Edson Fachin, afastou essa possibilidade inicialmente. O especialista Celso Vilardi, entrevistado aqui no programa, explica que ainda há muita fragilidade na maneira como são firmados os acordos de leniência no Brasil. Ele acredita que o País precisa copiar o modelo norte-americano para ter maior segurança jurídica.

Confira ainda a coluna “Direto Ao Assunto” com os comentários de José Nêumanne Pinto.

