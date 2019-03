‘Estadão Notícias’: Por que a economia brasileira não decola? Celso Ming analisa no podcast

O Produto Interno Bruto do Brasil (PIB) cresceu 1,1% no ano de 2018, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os especialistas, alguns episódios pontuais, como as eleições e a greve dos caminhoneiros, prejudicaram o crescimento no ano passado. Segundo o colunista de economia do Estadão, Celso Ming, o dado mais preocupante é o avanço de apenas 0,1% no último trimestre, pois mostra que o aumento do PIB nos próximos meses será lento. Além disso, Ming atribui o baixo crescimento ao fato do País gastar mais do que pode, e ter pouca preocupação em poupar e investir, o que está diretamente ligado aos maiores PIBs do mundo. O colunista foi entrevistado por Gustavo Lopes. Ouça no player abaixo.

Edição desta sexta-feira ainda aborda um tema de fundamental importância para este período de carnaval: o aumento de casos de assédio sexual. A novidade é que desta vez uma nova legislação estará em vigor: a de importunação sexual, que tipifica e prevê penas mais duras para atos libidinosos sem consentimento, como o “beijo roubado” ou a “mão boba”. A nova lei será suficiente para coibir a ação de agressores? Conversamos sobre o tema com Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos pela USP e professora de Direito Penal.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Sergio Neves/Estadão)