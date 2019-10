‘Estadão Notícias’: Por que abismo entre ricos e pobres só cresce no Brasil?

O Brasil conquistou um recorde para não se ostentar: a desigualdade de renda chegou ao pior patamar na série histórica medida pelo IBGE. Os mais pobres ficaram mais pobres, os mais ricos ficaram mais ricos. O retrato negativo é, em grande parte, fruto de uma economia que ainda não destravou e que foi castigada por uma séria crise nos últimos anos. As políticas econômicas do governo Bolsonaro têm na sua rota medidas para diminuir esse fosso entre ricos e pobres no Brasil? A agenda liberal pode dar conta dessa demanda?

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ discute o tema com as participações do pesquisador Sergei Soares, do IPEA, de Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, e dos editores do ‘BR Político’, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes.

As poucas oportunidades de emprego atraem milhares de pessoas nos centros urbanos (Foto: Felipe Rau/Estadão)