‘Estadão Notícias’: Por que aprovação de Bolsonaro caiu?

A aprovação do presidente Jair Bolsonaro teve uma queda de 14 pontos do início do governo até o mês de abril. Quando iniciou seu mandato, o presidente tinha 49% de bom e ótimo. Agora, pelos últimos números do Ibope, está em 35%. Destrinchando esses dados, percebe-se que o capitão reformado perdeu avaliação positiva entre os nordestinos e os mais pobres. Além disso, esse movimento foi mais forte nas capitais. No Nordeste, de cada dez eleitores que consideravam o governo bom ou ótimo, quatro já mudaram de ideia. Entre os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos, que aprovavam o governo em janeiro, um terço já mudou de opinião. Daniel Bramatti, editor do Estadão Dados, acredita que Bolsonaro perdeu avaliação positiva dentro de grupos em que seu apoio era menos fiel. Para o pesquisador da FGV Jairo Pimentel, a crise econômica tende a criar uma lua de mel menos duradora.

