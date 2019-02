‘Estadão Notícias’: Por que Bolsonaro despreza a imprensa? Ouça análise no podcast

O presidente Jair Bolsonaro não gosta da imprensa. Ou melhor, não costuma reconhecer o valor institucional do trabalho jornalístico como um dos pilares da democracia. Mesmo depois da campanha eleitoral, mantém a crença de que a comunicação direta, sem intermediação, será suficiente para informar a sociedade de sua agenda pública– as redes sociais cumpririam este papel.

Curioso é notar que boa parte das crises e desgastes do governo até agora tem como natureza o comportamento desenfreado em posts virulentos no Twitter. Afinal, por que Bolsonaro lida tão mal com jornalistas e os veículos que os representam? Conversamos sobre o tema com o professor da ECA (USP), Eugenio Bucci, convidado do episódio de hoje. Ouça no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

