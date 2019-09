‘Estadão Notícias’: Por que Flávio Bolsonaro é contra a Lava Toga?

Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente (o “zero um”), está na mira dos bolsonaristas. Ironia? Não, a atitude do senador contra a CPI da Lava Toga causou revolta no PSL, com reflexos na base de apoio do presidente. O que estaria por trás da estratégia de Flávio? Esse é mais um capítulo do rompimento entre os “lavajatistas” e os defensores mais radicais do governo Bolsonaro?

Edição de hoje (12) debate o tema numa entrevista com o senador Major Olímpio (PSL) e com as análises de Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, e Cláudio Couto, cientista político da FGV. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)