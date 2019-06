‘Estadão Notícias’: Por que o judiciário passou a ser protagonista?

No programa de hoje, falaremos da relação entre o judiciário, Legislativo e Executivo. Em maio, os presidentes desses poderes desenharam um pacto para estabilidade do país. Após essa conversa, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, resolveu retirar da pauta a descriminalização da maconha, tema sensível ao presidente Jair Bolsonaro. Em outra oportunidade, o Supremo decidiu tornar a homofobia um crime de racismo, o que gerou críticas do executivo e legislativo. Na visão deles, o judiciário estaria legislando, o que fere a independência entre os poderes. Haisem Abaki, Carolina Ercolin e Clarissa Oliveira entrevistam o ex-Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, sobre estes e outros assuntos. Para ele, o pacto entre os poderes deve durar até a conclusão da reforma da Previdência. Ouça no player abaixo.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.