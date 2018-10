‘Estadão Notícias’: Por que os “isentões” não têm vez nessas eleições?

* Por Carolina Ercolin

As forças motrizes que impulsionam as escolhas do eleitorado parecem não abrir espaço para a hesitação e a racionalidade. Os chamados “isentos” são levados a acreditar que estão empurrando o Brasil para o abismo. Entre um lado e o outro não há um vácuo, mas uma escala gradativa de tons pastéis enxotada do debate eleitoral pela polarização.

Os matizes da discussão política no Brasil e os fatores determinantes na preferência por um representante são assuntos para o psicanalista Christian Dunker e o cientista político Maurício Fronzaglia, convidados deste episódio. Ambos exaltam o benefício da dúvida para um voto consciente e ainda tecem críticas aos candidatos que insistem em se apresentar como heróis para uma sociedade que teima em querer ser salva. A conversa é conduzida pela jornalista Carolina Ercolin.

Confira ainda a tradicional coluna Direto ao Assunto, com José Nêumanne Pinto.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.