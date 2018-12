‘Estadão Notícias’: Posse confirma tônica antissocialista de Bolsonaro

Deixar Cuba e Venezuela de fora da festa da posse não chega a ser um descalabro diante da retórica empregada ao longo do processo eleitoral. Ninguém esperava ver Jair Bolsonaro cumprimentando Nicolás Maduro no dia 1º de janeiro. Ainda assim, o desconvite não caiu bem. Soou pouco cortês para um gesto que tem um sentido diplomático mais amplo e menos personalista. A polêmica, no entanto, suscita outros questionamentos mais relevantes: qual será a exata distância do próximo governo em relação a estes dois países? E, dentro da “ala comunista”, qual o tratamento a ser dado à China, importante parceiro comercial? Debatemos o tema com o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Ouça no player abaixo.

Episódio desta terça-feira (18) ainda fala sobre o destino que o Poder Judiciário dará ao auxílio-moradia. Em novembro, o ministro Luiz Fux revogou o pagamento do benefício para magistrados e integrantes do Ministério Público em resposta ao reajuste salarial dos ministros da Corte sancionado pelo presidente Michel Temer. O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) tem sessão hoje para chegar a um consenso de qual será o valor e quais critérios vão embasar a concessão do auxílio-moradia. A extinção do benefício, como deseja a sociedade, não parece mais ser mais um dilema. Discutimos o assunto com o advogado criminalista e constitucionalista, Adib Abduni.

Confira também a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

