‘Estadão Notícias’: Potencial de Haddad ainda é incerto, avaliam especialistas

A campanha eleitoral já está a todo vapor nas ruas e as primeiras pesquisas divulgadas nesta semana, pelo Ibope e Datafolha, mostram quadros semelhantes, com Lula e Bolsonaro na liderança. São campeões de rejeição também. É claro que a situação do ex-presidente é excepcional, já que deverá ter sua candidatura impugnada pela Justiça eleitoral. A questão que se coloca a partir de agora é: este é um cenário que pode favorecer o crescimento do provável candidato do PT, Fernando Haddad? O alto recall de Lula seria suficiente para garantir uma boa taxa de transferência de votos para o ex-prefeito de SP? Conversamos sobre o assunto com dois especialistas, Danilo Cersosimo, diretor do Ipsos, e Hilton Fernandes, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de SP. Os dois vieram até nossos estúdios e foram entrevistados pelo jornalista Haisem Abaki.

Confira ainda nesta edição o tradicional comentário do dia de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.