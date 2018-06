‘Estadão Notícias’: Pragmatismo do MDB deve tirar Temer e Meirelles do páreo

Dois aspectos da corrida eleitoral são apresentados na edição desta terça-feira, 08, do programa. O primeiro deles diz respeito à vitalidade do MDB em tentar bancar um nome para o Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer busca se colocar na disputa, assim como o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas fato é que ambos não decolam nas pesquisas e, com a aproximação do período de campanha, o partido se vê pressionado a pensar na própria subsistência financeira e de participação no poder num futuro próximo. E para isso, não há milagre que não seja se concentrar na formação de bancadas na Câmara e no Senado. Simone Tebet, senadora e líder do partido na Casa, fez justamente esta cobrança em entrevista ontem ao Estadão. Para o cientista político Humberto Dantas, ouvido aqui pelo programa, a diversidade regional do MDB impede que haja um consenso por uma candidatura única no campo presidencial. Ouça análise completa no player abaixo.

“É fato que o MDB simboliza um movimento muito claro dos partidos, que é: ‘vamos garantir grandes bancadas para que possamos sentar de forma privilegiada na mesa daqueles são chamados para governar o País’. Num instante de incerteza, a única coisa que se pode imaginar é que os partidos queiram ter peso para conversar com aquele que que será o Presidente da República”, avalia Dantas.

Outro aspecto eleitoral atacado hoje aqui no programa é a estratégia dos pré-candidatos para buscar o voto do eleitorado do Nordeste do País, em especial os políticos do Sudeste. A editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, conta que Geraldo Alckmin (PSDB), por exemplo, está priorizando um programa de governo dirigido às necessidades da região e que busca de alguma maneira mostrar que é possível fazer mais do que simplesmente garantir o Bolsa Família.

