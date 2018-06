‘Estadão Notícias’: Pré-candidato, filho de Jango critica os que pedem retorno da ditadura: “Não sabem o que foi”

Edição desta segunda-feira, 11, apresenta uma entrevista com João Vicente Goulart, filho de João Goulart, presidente deposto pela ditadura militar em 1964. Seguindo os passos do pai, ele pretende disputar para presidente nas eleições deste ano. É filiado ao PPS (Partido Pátria Livre) e já foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. João Vicente viveu no exílio com o pai no Uruguai e, atualmente, busca na Justiça os esclarecimentos sobre os motivos da morte de Jango. A família suspeita de que ele tenha sido envenenado na Argentina, em 1976.

“Investigação está aberta até hoje. Nós acreditamos no Ministério Público, que é tão eficiente para algumas coisas, mas deve ser eficiente também para o esclarecimento da morte de um ex-presidente, que é uma obrigação para a própria história do Brasil. Independentemente sé é janguista ou não”. Oficialmente, o regime militar diz que Jango morreu vítima de um infarto.

Além de falar sobre o processo de investigação da morte de seu pai, João Vicente criticou os diversos grupos de direita que hoje pedem o retorno da ditadura militar. “Acho que se essas pessoas conhecessem realmente o que é viver sob a tutela do autoritarismo não estariam pensando na volta a este sistema de governo que tanto fez mal a sociedade brasileira”, declarou. A entrevista, que você ouve logo mais, contou com a participação do repórter de Política do Estadão, Pedro Venceslau.

Confira ainda nesta edição a nossa tradicional agenda econômica da semana. E os próximos dias prometem ser agitados no mercado financeiro, com atuação mais firme do Banco Central e a repercussão da provável subida de juros nos Estados Unidos, na quarta-feira.

O comentarista José Nêumanne Pinto também está presente no programa, na coluna “Direto Ao Assunto”. Não perca!

