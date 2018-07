‘Estadão Notícias’: Presidenciáveis na briga por mais tempo de TV

Com o fim da Copa do Mundo para a seleção brasileira, é natural que os holofotes se voltem mais para as eleições a partir de agora. São relógios que costumam caminhar juntos a cada quatro anos no País. A temporada das convenções partidárias vai começar, desaguando no registro oficial das candidaturas, que devem ocorrer até o dia 15 de agosto.

Neste momento, presidenciáveis e seus respectivos partidos negociam nos bastidores por aquilo que é considerado o bem maior para quem pretende vislumbrar um 2º turno: o tempo de TV. O cálculo é muito simples: quanto mais siglas associadas a sua chapa, maior será sua minutagem. Esta lógica, por exemplo, nutre de esperança o pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB), que vai mal nas pesquisas, mas tem costurado alianças que poderiam lhe dar um bom tempo de exposição na telinha – e, com isso, uma chance maior de atrair simpatizantes.

Ao mesmo tempo, este é o pesadelo do deputado Jair Bolsonaro (PSL) e da ex-ministra Marina Silva (Rede), achatados por partidos com pouca representação. Não é por acaso que os partidos do chamado “centrão” estão sendo disputados por vários destes pré-candidatos. A ponto de um Ciro Gomes (PDT) estar próximo de fechar com o DEM, agremiação de vínculo político/ideológico um tanto distante daquilo que defende o pré-candidato, mais identificado com a visão da esquerda. Analisamos este pulverizado cenário num papo com o repórter de Política do Estadão, Pedro Venceslau.

Edição de hoje traz um papo com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig, para falar do lançamento de jazz do ano: o disco perdido de John Coltrane. Não perca! Assim como não deixe de ouvir a coluna de José Nêumanne Pinto.

