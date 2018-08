‘Estadão Notícias’: Presidenciáveis vão conseguir transpor as próprias bolhas?

A campanha eleitoral ganhou as ruas e as redes sociais, mas ainda não foi suficiente para mexer nas pesquisas de intenção de voto – que confirmaram tendências já apresentadas na fase de pré-campanha. A propaganda na TV será o mesmo o grande fator de mudanças? Analisamos o tema numa conversa com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando.

Edição desta segunda-feira (27) ainda aborda um assunto muitas vezes tratado como tabu, mas é hoje uma das principais causas de morte no mundo: o suicídio. A cada 40 segundos, alguém interrompe a própria vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos meses, ao menos quatro casos entre estudantes da USP foram registrados. A universidade reagiu e criou o Escritório de Saúde Mental como meio para orientar e dar suporte psicológico. Quem dá mais detalhes é Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP, entrevistado pela jornalista Carolina Ercolin.

