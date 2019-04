‘Estadão Notícias’: Preso há 1 ano, Lula mantém rotina de estrategista político

Neste domingo, completa-se um ano da prisão do ex-presidente Lula. Desde o fatídico 7 de abril de 2018, o líder petista perdeu o palanque e os holofotes, mas não deixou de atuar politicamente. A reclusão obrigatória, aliás, não afetou em nada seu posto de comando estratégico do PT. O repórter de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo, conta para este episódio do podcast que Lula inclusive ajudou a delinear a postura dos parlamentares do partido na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, quando Paulo Guedes foi defender a reforma da Previdência.

Numa rotina que contempla encontros diários com advogados, visitas frequentes de parentes, amigos e correligionários, consumo de telejornais e exercícios na esteira, o ex-presidente começa a aceitar a ideia de cumprir o restante de sua pena numa prisão domiciliar. Lula passa seus dias numa cela de 15 metros quadrados, no 4º andar da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. Assunto do dia: o adiamento do julgamento no STF das ações sobre prisão após condenação em 2ª instância.

