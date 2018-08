‘Estadão Notícias’: Programa analisa pesquisa Ibope sobre corrida presidencial

Na primeira pesquisa Ibope desde que as candidaturas foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Jair Bolsonaro (PSL) lidera no cenário mais provável, sem o ex-presidente Lula (PT). O deputado tem 20% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 20. Ele é seguido por Marina Silva (Rede), com 12%, Ciro Gomes (PDT), com 9%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 7%, Fernando Haddad (PT), com 4%, e Alvaro Dias (Podemos), com 3%. Confira cenários completos aqui.

Convidamos para analisar este retrato eleitoral o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, que visitou nossos estúdios. Entre os temas, estão: potencial de transferência de votos de Lula para Haddad, real densidade de Bolsonaro e a esperança do tempo de TV para uma alavancagem de Alckmin. Ouça no player acima.

