‘Estadão Notícias’: Programa ouve especialistas sobre ações na cracolândia

Edição desta segunda-feira, 29, se debruça sobre o grave problema da cracolândia em SP. Os governos estadual e municipal promoveram ações policiais ostensivas para acabar com a feira de drogas na região central da cidade. A questão que se impõe a partir de agora é tão urgente quanto tentar prender os traficantes: o que fazer com os mais de mil usuários que vagam por ali? Nós conversamos com defensor público Rodrigo Lessa, a psiquiatra Ana Cecilia Marques e autor da reportagem especial sobre o tema publicada ontem no Estado, Alexandre Hisayasu. Ouça ainda uma entrevista com o Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti. O assunto é a eleição do próximo Procurador Geral da República.

