‘Estadão Notícias’: Proposta de fim do foro tem grau de ‘experimentalismo’, analisa jurista

No próximo dia 2 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma julgamento para discutir a redução do foro privilegiado. Seis ministros já votaram a favor da tese de Luís Roberto Barroso de que o foro para deputados federais e senadores só deve ser aplicado quando o crime for praticado no exercício do mandato e estiver relacionado ao cargo. O ministro Dias Toffoli pediu vista em novembro do ano passado, quando a terceira sessão sobre o caso foi suspensa. Além de Toffoli, ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski.

Analisamos o tema numa entrevista com o professor de Direito Constitucional da FGV-SP, Rubens Glezer. Para ele, pode ser ilusório acreditar que a Justiça será mais célere com os processos remetidos para a primeira instância. “Acho que muitas vezes quando a população pensa em primeira instância, está pensando que vai ter uma série de ‘operações Lava Jato’ no País. Não é necessariamente verdade”, pondera. Glezer ainda afirma que a tese de Barroso tem um grau de experimentalismo, já que não se sabe ao certo se ela vai realmente acabar com a impunidade. Ouça a entrevista completa no player acima.

Confira ainda nesta edição uma análise sobre o cenário eleitoral com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. O tema da vez é a pulverização de candidaturas na corrida presidencial.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.