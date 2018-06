‘Estadão Notícias’: Protagonismo global está na “agenda simbólica” da visita de Pence ao Brasil

Hoje, o vice-presidente americano, Mike Pence, visita oficialmente o Brasil e vai se reunir com o presidente Michel Temer, em Brasília. Além da Venezuela e do “aluguel” da base de Alcântara, no Maranhão, o encontro deve tratar também da situação das famílias brasileiras atingidas pela política de “tolerância zero” colocada em prática pelo governo Donald Trump em relação aos imigrantes ilegais. Ao menos 51 crianças brasileiras foram separadas de seus pais desde que a medida foi implementada. Para o professor de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeifer, o pano de fundo do encontro tem a carga simbólica da reafirmação dos EUA como força hegemônica na América Latina, ainda mais num momento de alta influência comercial da China e militar da Rússia.

Edição de hoje do programa ainda aborda um aspecto importante revelado pelo mais recente levantamento da Pnad Contínua, do IBGE. O número de trabalhadores acima de 60 anos que deixam de se aposentar cresceu e já representa 7,8% dos ocupados. Sobre o assunto, batemos um papo com Hélio Zylberstajn, professor da Faculdade de Economia da USP.

Na coluna “Direto ao Assunto” de hoje, José Nêumanne Pinto fala sobre denúncia contra o ex-procurador da República, Marcelo Miller, oferecida pelo Ministério Público Federal. Miller teria negociado os benefícios da delação premiada do empresário Joesley Batista, sócio do Grupo J&F, enquanto ainda estava na Procuradoria.

