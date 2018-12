‘Estadão Notícias’: PSDB tenta emplacar faxina ética para sobreviver

O PSDB se prepara para tentar se recolocar no cenário político nacional. Após colher um resultado muito negativo na última eleição, membros da ala paulista dos “cabeças pretas” pregam discurso de limpeza dentro do partido em relação a correligionários de alta plumagem envolvidos em denúncias de corrupção. Dentre os citados pelo presidente da legenda em São Paulo, Pedro Tobias, estão Aécio Neves, Beto Richa e Marconi Perillo. Com a derrota na disputa presidencial, Geraldo Alckmin deixa de ser uma voz ativa e o governador eleito de SP, João Doria, ganha o protagonismo na definição sobre o futuro do partido. Além da necessidade de se resolver conflitos internos, um importante desafio que se coloca é como o PSDB vai se comportar ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Para falar sobre o assunto, episódio de hoje conversa com a colunista do Broadcast Político da Agência Estado, Elizabeth Lopes.

Edição desta segunda-feira (03) também conta com a agenda econômica da semana. Em destaque, estão inflação, resultado da indústria e a resolução sobre o leilão da cessão onerosa.

Confira ainda a coluna Direto ao Assunto, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

