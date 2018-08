‘Estadão Notícias’: PT provoca isolamento total de Ciro Gomes

De player cobiçado a candidato isolado. As pretensões de Ciro Gomes (PDT) de arregimentar partidos e lideranças no seu entorno naufragou de vez. Com a decisão do PSB pela neutralidade no 1º turno das eleições, após acordo com o PT, Ciro se viu só. E, o pior: com um tempo de televisão muito reduzido. Um pouco mais de 30 segundos em cada um dos blocos. Nas pesquisas, o candidato pedetista está bem colocado, na terceira posição no cenário mais provável, sem Lula. A questão agora é: com poucos palanques regionais e sem grande exposição na propaganda de rádio e TV, como ele pode se viabilizar? Para analisar este isolamento e o quanto o próprio Ciro Gomes foi responsável por ele, conversamos com a editora da “Coluna do Estadão”, Andreza Matais.

O acordo entre PT e PSB, que resultou na retirada da candidatura de Marília Arraes em Pernambuco e de Marcio Lacerda em Minas Gerais, também é assunto de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

Edição desta quinta-feira (02) ainda avalia cenário macroeconômico após decisão do Copom de manter a Selic, taxa básica de juros da economia, em 6,5%. Nosso convidado é Sílvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria.

