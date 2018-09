‘Estadão Notícias’: Quadro eleitoral ainda pode mudar, dizem especialistas

O Estadão Notícias desta quinta-feira, 20, traz uma análise do cenário eleitoral após a divulgação da quarta pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo, que aponta pela primeira vez um candidato isolado no segundo lugar. Fernando Haddad (PT) abriu vantagem de 8 pontos sobre Ciro Gomes (PDT). Jair Bolsonaro (PSL) se mantém na primeira posição. Mas será que o quadro já estaria definido com a ida de Bolsonaro e Haddad para o segundo turno?

Especialistas ouvidos neste programa indicam que Haddad ainda tem potencial para crescer mais, mas alertam para o papel dos indecisos, para o uso do voto útil e para a possibilidade de algum fato novo alterar o atual quadro da corrida à Presidência da República. Acompanhe as avaliações da diretora-executiva do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, e do cientista político e professor da USP José Álvaro Moisés. Ouça o podcast no player acima.

Confira ainda a tradicional coluna Direto ao Assunto, de José Nêumanne Pinto, com os comentários sobre o ambiente político.

