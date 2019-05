‘Estadão Notícias’: Qual deve ser o destino do Coaf?

O ministro da Justiça Sérgio Moro sofreu uma derrota no Congresso Nacional. Os parlamentares que fazem parte da comissão mista que avalia a reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro, retiraram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do guarda-chuva de Moro. O Coaf é apontado pelo ministro como um importante instrumento de combate à corrupção. A decisão ainda precisa passar pelo crivo dos plenários da Câmara e do Senado. Mas, o que pode significar a volta do Coaf para o Ministério da Economia? A pasta comandada por Paulo Guedes tem capacidade de dar a estrutura necessária para o órgão? Ouça no player abaixo:

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.