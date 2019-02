‘Estadão Notícias’: Qual é a chance de sucesso do pacote de Moro? Ouça análise no podcast

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou ontem (03) a governadores um pacote com propostas de endurecimento no combate à corrupção e a criminalidade. As alterações mexeriam em 12 leis do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e Código Eleitoral.

Esse é um importante passo para que o ex-juiz coloque em prática a agenda de melhoria na segurança do País, um dos temas centrais da agenda do presidente Jair Bolsonaro. É claro que o pacote de medidas causou controvérsias e está longe de consensos. Ouvimos aqui no programa a análise de Conrado Gontijo, criminalista e professor de Direito Penal do Instituto de Direito Público de SP. Ouça no player acima.

Na coluna “Direto ao Assunto”, o comentarista José Nêumanne Pinto analisa o potencial do senador Renan Calheiros (MDB-AL) em minar a aprovação da Reforma da Previdência.

