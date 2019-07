‘Estadão Notícias’: Qual é o impacto político da aprovação da reforma? Ouça análise no podcast

Após cinco meses de tramitação, entre as comissões até chegar ao plenário, os deputados aprovaram o texto-base da reforma da Previdência em primeiro turno. Apesar da vitória, o caminho ainda é longo, e necessita de mais uma votação na Câmara e a aprovação do Senado, também em dois turnos.

Rodrigo Maia (DEM-RJ) é o grande personagem dessa aprovação parcial da reforma? Jair Bolsonaro sai fortalecido nesse processo? Como explicar a inédita adesão da sociedade brasileira a uma agenda que sempre foi vista como negativa? Edição de hoje (11) debate os efeitos políticos da reforma numa conversa com a colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde.

