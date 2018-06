‘Estadão Notícias’: Qual é o impacto político da prisão de Lula?

Edição desta sexta-feira, 06, avalia o impacto da provável prisão do ex-presidente Lula. Ontem, o juiz federal Sérgio Moro decretou que o petista se apresente na sede da Polícia Federal, em Curitiba, até as 17h de hoje. A ação rápida da Justiça em colocar Lula atrás das grades surpreendeu a todos, especialmente os advogados dele, que agora estudam novas estratégias que possam valer a liberdade do ex-presidente. Para analisar o peso político de um fato histórico desta envergadura, conversamos com o cientista político Bruno Garschagen. Ele avalia que o recado por trás desta prisão é muito simbólico: “independentemente de quem você é, do cargo que você ocupou, se você cometeu um crime, você será punido por isso”.

Programa também ouve o comentarista político José Nêumanne Pinto. Para ele, no campo eleitoral, o cenário fica ainda mais aberto porque não há candidato forte em qualquer espectro.

Para analisar o lado jurídico, entrevistamos a criminalista Fernanda de Almeida Carneiro. Ela diz que não é uma prática comum do TRF-4 autorizar tão rapidamente a execução da pena, mas ressalta que ela está dentro da lei do ponto de vista técnico.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.