‘Estadão Notícias’: Qual é o nível de qualidade da democracia brasileira?

É possível atestar com métodos objetivos o funcionamento do sistema de governo que pressupõe o povo como soberano nas decisões? Foi a partir desta indagação que o Instituto Atuação foi a campo e buscou extrair dados concretos sobre a competência das instâncias do Estado e sua relação com a população civil. Assim nasceu o

Documento Índice de Democracia Local PDF

. O objeto para construção do levantamento foi a cidade de Curitiba, mas segundo os pesquisadores, o modelo é plenamente aplicável em qualquer município do País. No caso da capital paranaense, o índice ficou em 49,5%. O resultado é definido por cinco critérios, tais como funcionamento do governo local, participação política e cultura democrática.

Conversamos sobre o assunto com Henrique Raskin, gestor de pesquisas do Instituto Atuação. Segundo ele, o retrato é chocante especialmente quando se mede o nível de conhecimento político da população. 60% dos entrevistados não sabem as funções dos poderes Executivo e Legislativo. Há uma faceta ainda mais crônica captada pelo estudo. De acordo com Raskin, a sociedade atual perde cada vez mais o senso de coletividade. Ou seja, há um total descompromisso e desencanto com a vida e a participação comunitária – seja no próprio condomínio onde mora, na própria rua, bairro ou cidade. “A eleição se torna apenas algo mecanizado”, conclui o convidado do programa de hoje. Ouça a entrevista completa no player acima.

Confira ainda nesta edição o tradicional comentário de José Nêumanne Pinto sobre questões da política nacional no quadro "Direto ao Assunto".

