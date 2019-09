‘Estadão Notícias’: Qual é o peso do discurso de Bolsonaro na ONU? Podcast ouve repórter em NY

Jair Bolsonaro estreia na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), em Nova York (EUA). A expectativa sobre o teor de seu discurso é grande, especialmente após a crise ambiental deflagrada com as queimadas na Amazônia – e que teve em seu ápice um confronto diplomático mais direto com o presidente francês, Emmanuel Macron.

O presidente brasileiro estaria disposto a radicalizar? De que maneira ele pode abordar a questão amazônica? Qual é o peso desse discurso para o sucesso de negociações econômicas brasileiras? Para além de Bolsonaro, tensão no Golfo Pérsico deve dominar agenda do encontro?

Edição de hoje fala sobre Assembleia-Geral da ONU com o repórter Paulo Beraldo, que está em Nova York, e com o especialista em geopolítica, Roberto Uebel. Ouça no player acima.

Sede da ONU, em Nova York. (Foto: Cesár Itiberê/PR)