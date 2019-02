‘Estadão Notícias’: Qual é o poder de fogo da Venezuela? Podcast ainda traz detalhes da nova estação brasileira na Antártida

Episódio que abre a semana aqui do nosso podcast ataca três temas. Acompanhando a crise na fronteira com a Venezuela, tanto do Brasil, quanto da Colômbia, vamos entender qual é o real poder de fogo das Forças Armadas comandadas pelo presidente Nicolás Maduro. Para isso, ouvimos o jornalista Roberto Godoy – especialista em Defesa e estratégia militar.

Edição desta segunda ainda vai à Antártida e ouve o depoimento da editora do Estadão, Luciana Garbin, sobre a nova estação brasileira no continente gelado. Sete anos depois do incêndio que destruiu 70% das instalações, uma nova e moderna estrutura foi erguida, tendo a China como executora da obra. A inauguração está prevista para o próximo verão, apesar de sua conclusão ser agora em meados de março.

Por fim, programa ainda discute o modelo de financiamento eleitoral e partidário. O caso do “laranjal do PSL” demonstra que a troca pelo fundo público esteve longe de coibir práticas corruptas. Segundo o advogado Marcelo Issa, do Movimento Transparência Partidária, a fiscalização é muito falha e a punição praticamente inexistente.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

