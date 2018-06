‘Estadão Notícias’: Qual é o real risco de uma intervenção militar no Brasil?

Edição desta terça-feira, 19, analisa a preocupante declaração de um general do Exército em um evento público na última sexta-feira (15), em Brasília, quando falou da possibilidade de intervenção militar no País em caso de agravamento da crise. Afinal, este tipo de posicionamento é apenas uma reflexão individual ou tem ressonância dentro das Forças Armadas? Qual é o real risco de uma intervenção militar no Brasil? Vamos destrinchar o assunto numa entrevista com a historiadora da USP, Maria Aparecida de Aquino. “Mais de 40 anos decorridos da ditadura militar, após o término deste infeliz período, nós ainda temos que fazer muita força para nos libertar daquilo de autoritarismo que restou. Então é muito duro para nós, sociedade brasileira, resguardarmos as instituições democráticas”, afirma. Ouça no player abaixo.

Outro assunto do programa é de perfil político e analisa os custos e cenários para o presidente Michel Temer nesta segunda denúncia apresentada pelo agora ex-procurador-geral, Rodrigo Janot. Além do desgaste em si, que quase inviabiliza a agenda de reformas do governo, como dar conta de um centrão fisiológico na Câmara dos Deputados, abastecido essencialmente por emendas e cargos? Ouvimos o cientista político Jairo Pimentel, que visitou nossos estúdios para um bate papo com Haisem Abaki.

Ainda sobre essa mesma denúncia, confira a coluna de Andreza Matais que destaca o aspecto jurídico dessa denúncia. A depender dos rumos do julgamento no STF amanhã, o caso poderá favorecer o presidente Michel Temer e outros políticos com foro privilegiado, caso do senador Aécio Neves (PSDB-MG).

