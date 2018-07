‘Estadão Notícias’: Qual é o tamanho da crise para o Facebook?

O Facebook foi um dos principais protagonistas da semana. Na esfera global, o histórico tombo de valor de mercado. Num único dia, US$ 119 bilhões de prejuízos acumulados. Um recorde para Wall Street. A queda é puxada pelos prognósticos nada otimistas para o futuro da empresa. E tem como lastro o escândalo com a Cambridge Analytica, quando dados de milhões de usuários da rede social foram coletados pela consultoria política. Mark Zuckerberg, presidente executivo, chegou a ser sabatinado no Senado americano.

No Brasil, o Facebook foi acusado de censura por grupos como o MBL. O motivo foi a desativação de centenas de páginas e perfis que, segundo a empresa, violavam a política de autenticidade. Para entender melhor tanto a política restritiva do Facebook, quanto seu desempenho preocupante na esfera econômica, batemos um papo com o repórter do “Link”, Bruno Capelas. Segundo ele, a empresa passa por “um momento delicado.”

Edição desta quinta-feira (27) ainda fala de transparência do uso do dinheiro público numa entrevista com o jornalista Claudio Abramo. E conta, claro, com a sempre imperdível coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

