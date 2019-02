‘Estadão Notícias’: Qual impacto político da nova condenação de Lula? Ouça análise no podcast

A situação penal do ex-presidente Lula se agravou consideravelmente ontem após a juíza federal Gabriela Hardt condená-lo a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia. Lula já cumpre pena de 12 anos e um mês pelo caso do tríplex. Apesar de esperada por dirigentes petistas e pela própria defesa do ex-presidente, a nova sentença impõe rumos muito nebulosos para uma possível saída da cadeia, isso sem contar o impacto político propriamente dito.

O PT não vai abandonar Lula, tampouco vai arrefecer a narrativa da perseguição, de acordo com apuração do repórter de ‘Política’ Ricardo Galhardo, ouvido neste episódio. Segundo ele, Lula continua sendo a principal voz de comando do partido, mesmo estando preso. Programa ouviu também o repórter Ricardo Brandt, que está em Curitiba, sede da 13ª Vara Federal, e comenta sobre o teor da decisão da juíza Gabriela Hardt.

Edição desta quinta-feira ainda traz o relato da correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla, sobre os encontros e declarações do ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo em Washington.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

(Foto: Ricardo Stuckert)