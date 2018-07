‘Estadão Notícias’: Qual o futuro do Brasil dentro da Copa do Mundo?

Edição desta quinta-feira traz toda a repercussão da classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com o futebol apresentado, é possível afirmar que a seleção brasileira está apta a conquistar o torneio? Quais os cuidados que o técnico Tite precisa ter em relação ao México, próximo adversário do Brasil? E a lesão do lateral Marcelo, pode comprometer a seleção? Todas essas análises com o editor de Esporte do Estadão, Robson Morelli.

Ainda nesta edição, a Câmara Americana de Comércio aponta que possível um acordo bilateral entre os EUA e Brasil traz um potencial de crescimento de PIB na ordem de 1,4% ao país até 2030.

Apesar do estudo estar fora da pauta de Mike Pence, Amcham avalia como positiva a visita do vice-presidente porque simboliza a retomada do diálogo entre os dois países.

Confira ainda nesta edição a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários analíticos sobre o cenário político de José Nêumanne Pinto.

