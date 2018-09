‘Estadão Notícias’: Qual perfil Haddad traz para candidatura do PT?

O esgotamento do prazo dado pelo TSE e as negativas sobre os diversos recursos apresentados nas cortes superiores deve obrigar o PT a oficializar nesta terça-feira (11) Fernando Haddad como o real candidato à Presidência da República pelo partido. Até agora, a fantasia sobre o nome de Lula deu a tônica do posicionamento da sigla. Em nome de uma narrativa de perseguição e da crença que este vitimismo pode significar uma transferência automática de votos para o ex-prefeito de São Paulo.

Com Haddad efetivamente no páreo, a campanha ganha outro caráter. Afinal, o “lulismo” terá força para empurrar o candidato do PT para o segundo turno? Há tempo hábil para isso? Haddad será visto como mais um “poste” ou tem personalidade suficiente para superar esse estigma?

Entramos neste debate numa entrevista com o cientista político Murillo de Aragão, da consultoria Arko Advice, e também com o repórter de Política do Estadão Ricardo Galhardo – que há vários anos acompanha de perto o PT e o próprio Haddad.

Confira ainda o comentário do dia de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. Tema de hoje: os novos áudios que complicam o presidente Michel Temer.

