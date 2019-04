‘Estadão Notícias’: Qual será futuro do MEC com novo ministro? Ouça análises no podcast

Prestes a completar 100 dias de governo, Bolsonaro precisou novamente mexer em seu ministério em função de desgastes e crises. Desta vez foi a confirmação de uma queda já anunciada: a do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. O novo titular da pasta é o economista Abraham Weintraub, anunciado ontem (07) pelo próprio presidente.

Weintraub já estava no governo, ocupando o cargo de secretário-executivo da Casa Civil. Aliás, ele vinha atuando junto à equipe de Bolsonaro desde a campanha presidencial. Por ter um perfil mais próximo da área econômica, não se esperava que ele pudesse assumir a Educação. Ele mesmo confirmou isso em conversa com a repórter Renata Agostini, nossa convidada de hoje do programa. Ouvimos também outra Renata, a Cafardo, especializada na cobertura desta área. Ela fala como a comunidade educacional recebeu a indicação de Weintraub para o cargo.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. Nesta edição ele comenta a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, fuzilado por militares em Guadalupe, na zona norte do Rio.

Bolsonaro ao lado de Abraham Weintraub durante evento em março passado Foto: CASA CIVIL/PR-12/3/2019