‘Estadão Notícias’: Qual será o Brasil apresentado em Davos?

Qual o Brasil que será mostrado pelo presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico em Davos, na Suíça? A expectativa é que o chefe do estado brasileiro abandone o seu discurso extremista e apresente um país mais liberal para o mundo. Na sua chegada a cidade suíça, Bolsonaro disse que vai mostrar que o Brasil mudou. “Queremos mostrar, via nossos ministros, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos. E para isso, estamos aqui para mostrar que o Brasil mudou”, declarou o presidente.

Mas enquanto Bolsonaro tentará passar uma imagem menos extremista para o mundo, seu ideólogo Olavo de Carvalho, se encontrou com o ex-estrategista da campanha de Donald Trump, Steve Bannon. Conhecido por estimular lideranças de direita pelo mundo, Bannon mostrou algumas preocupações em relação as políticas econômicas propostas por Paulo Guedes. Segundo a corresponde do Estadão nos Estados Unidos, e que esteve neste encontro, Beatriz Bulla, o estrategista americano tem interesse em saber como vai funcionar o governo Bolsonaro.

Foto: Alan Santos/PR