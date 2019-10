‘Estadão Notícias’: Qual será o destino de Lula?

Em manifestação ontem (30), o ex-presidente Lula disse que não aceita “barganhar” seus direitos e sua liberdade. A declaração foi uma resposta a Lava Jato, após procuradores do MPF requisitarem a progressão de pena do petista para o semiaberto. A progressão aliviaria a pressão sobre a Lava Jato? Lula pode cumprir o semiaberto em SP? O que a defesa do petista ainda espera dos julgamentos no STF?

Edição de hoje (1º) do programa discute o que está em jogo na possibilidade de Lula deixar a prisão numa conversa com os repórteres do Estadão, Ricardo Galhardo e Ricardo Brandt, e com o professor de Direito da FGV, Rubens Glezer. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Miguel Schincariol/AFP)