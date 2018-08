‘Estadão Notícias’: Qual será o impacto da campanha eleitoral na TV?

Apenas três candidatos à Presidência da República dispõem de mais de um minuto de tempo de televisão na propaganda eleitoral obrigatória. São eles: Geraldo Alckmin (PSDB), Lula (PT) e Henrique Meirelles (MDB). Os demais terão que abusar da criatividade para marcar presença junto ao eleitorado nos 35 dias que compreendem a campanha midiática massiva. São eles: Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), Cabo Daciolo (Patriota), Eymael (DC), Jair Bolsonaro (PSL), Vera Lucia (PSTU), João Goulart Filho (PPL) e João Amoêdo (Novo).

A mesma lógica quantitativa vale para o número de inserções de trinta segundos ao longo das programações. Alckmin, fortalecido por uma ampla coligação partidária, possui mais que o dobro do segundo colocado. E pelo menos 30 vezes mais do que Jair Bolsonaro, hoje o líder das pesquisas de intenção de voto – se considerarmos o cenário mais provável, sem Lula.

Para o cientista político da USP, Rubens Figueiredo, especialista em marketing político, a campanha na televisão ainda será o meio de maior impacto na decisão do eleitor. Ele reconhece o poder cada vez maior das redes sociais, mas pondera que elas ainda não têm a mesma penetração do que o rádio e a TV. E, o pior: não possuem o mesmo grau de credibilidade. Em suma, “quem tem pouco tempo na TV, só tem a perder”, na visão do especialista. Ouça a entrevista no player acima.

A estratégia de comunicação eleitoral também é tema do nosso papo com Andreza Matais, editora da “Coluna do Estadão”. Ela analisa os planos do PT nesta seara, que vai poupar Bolsonaro de suas críticas, pois deseja enfrentá-lo no segundo turno.

Confira ainda a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.