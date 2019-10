‘Estadão Notícias’: Qual tamanho da tragédia com óleo no mar do Nordeste? Especialistas explicam

Mal a crise ambiental na Amazônia foi contida, se é que pode ser contida tão logo, e o governo brasileiro já é desafiado por outra tragédia na área: o surgimento de manchas de óleo pela costa brasileira. Investigações sigilosas realizadas pela Marinha e Petrobrás encontraram petróleo com a mesma “assinatura” do óleo da Venezuela. O poluente já foi identificado em mais de 138 pontos no litoral dos oito Estados da região Nordeste.

Qual é a real magnitude do problema? O quanto ele vai afetar o ecossistema e o turismo da região Nordeste? O que mais o governo brasileiro descobriu sobre a origem deste petróleo?

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ explica a cronologia desta nova crise e suas possíveis consequências. Para isso, participam do programa de hoje o repórter do Estadão em Brasília, André Borges, o oceanógrafo David Zee, o biólogo Ronaldo Francini Filho e a editora do ‘Viagem’, Adriana Moreira. Ouça no player acima.

(Foto: Marcos Rodrigues/Agência Sergipe Notícias)