‘Estadão Notícias’: Qual tamanho da tragédia do Brasil no Pisa? Podcast discute o tema

Na maior avaliação de educação básica do mundo, o Pisa, o Brasil segue em situação lastimável, entre os piores do mundo. O País está, por exemplo, em 54º lugar em Leitura, principal área avaliada nesta edição – são 79 países participantes. Apesar da situação preocupante, os dados do Pisa mostram que houve uma leve melhora.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou e culpou os governos petistas pelo resultado do Brasil. Como a comunidade educacional recebeu a performance brasileira? O Pisa atesta um futuro comprometido para as próximas gerações no Brasil? Qual é o tamanho do abismo no desempenho de alunos do sistema público e de escolas privadas?

Conversamos sobre o tema na edição de hoje do podcast com a repórter especial de educação, Renata Cafardo. Ainda participa Gabriel Corrêa, Gerente de Políticas Educacionais do “Todos Pela Educação”.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub (Foto: Adriano Machado/Reuters)