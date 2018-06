‘Estadão Notícias’: Que paz é possível com acordo entre Donald Trump e Kim Jong-un?

Edição desta quinta-feira, 14, analisa o significado e desdobramentos do acordo celebrado entre Estados Unidos e Coreia do Norte, na última terça-feira, em Cingapura. Sobre o assunto, ouvimos a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Faap, Fernanda Magnotta. Para ela, o compromisso, apesar de positivo, levanta mais dúvidas do que certezas. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

A Copa do Mundo começa hoje e o ‘Estadão Notícias’ foi ouvir a opinião de estatísticos. Mais especificamente do trabalho de pesquisadores acadêmicos brasileiros que resultou no site previsaoesportiva.com.br. Desde 2006, eles aplicam modelos estatísticos, com base em critérios objetivos e subjetivos, para projetar os times que tem mais chances de ganhar um campeonato. Segundo o professor da USP São Carlos, Francisco Louzada, neste Mundial da Rússia, a seleção da Alemanha é a principal favorita ao título, seguida por Brasil e Espanha. E você, confia mais no próprio feeling ou acredita que a estatística pode ser um bom indicativo de quem vai se dar bem na Copa?

Confira ainda nesta edição a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários analíticos do cenário político de José Nêumanne Pinto.

