‘Estadão Notícias’: Que reforma deputados vão bancar? Podcast ouve especialista

Qual é a temperatura do Congresso em relação à reforma da Previdência? Pesquisa da XP Investimentos feita diretamente com os parlamentares mostra que a percepção sobre a necessidade de se fazer uma reforma já não é mais objeto de teses obsoletas. A ampla maioria, 77% na Câmara e 64% no Senado, defendem a PEC. O problema é: que texto vai sair a partir do escrutínio dos congressistas? Quanto eles vão ceder ao lobby das corporações e de suas bases eleitorais?

A proposta sobre a idade mínima, por exemplo, está longe de contemplar as expectativas de boa parte de deputados e senadores – e este levantamento já capta isso. Nos aprofundamos por este debate hoje numa conversa com Paulo Gama, analista da XP Investimentos.

