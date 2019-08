‘Estadão Notícias’: Queda de aprovação compromete futuro de Bolsonaro?

São apenas oito meses de governo e o presidente Jair Bolsonaro já colhe uma taxa de avaliação negativa preocupante. Quase 40% desaprovam a gestão até aqui, segundo pesquisa recente da CNI/MDA. Desde que assumiu, Bolsonaro só perdeu simpatizantes. Está restrito cada vez mais a seu universo, daqueles mais identificados com a extrema direita. É a retórica virulenta que levou Bolsonaro a esse patamar? A médio prazo, o contexto de estagnação econômica pode colocá-lo numa situação ainda mais delicada?

Edição do “Estadão Notícias” desta terça-feira (27) analisa a queda de aprovação de Bolsonaro num papo com o editor da “Coluna do Estadão”, Alberto Bombig. Programa ainda entrevista o humorista Marcelo Madureira, hostilizado pelos bolsonaristas em protesto no Rio de Janeiro neste último domingo. Esse tipo de reação demonstra que só os mais radicais estão com o presidente?

