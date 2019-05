‘Estadão Notícias’: Queda de Maduro é questão de tempo? Ouça análises no podcast

A Venezuela viveu nesta terça (30) mais um dia de fortes protestos contra o governo de Nicolás Maduro. Organizado pelo líder oposicionista Juan Guaidó, o levante não obteve resultados muito concretos, ainda que tenha despertado a população local e provocado reações da comunidade internacional. O apoio dos militares, essencial para a derrubada da ditadura chavista, foi disperso – ou pouco qualificado. Maduro ainda possui alguma base de sustentação nas Forças Armadas.

Os próximos dias vão revelar se a insurreição iniciada ontem vai ganhar corpo e chacoalhar os quarteis. Nesta edição do programa, você vai ouvir análises diversas sobre a situação da Venezuela, do ponto de vista político e militar. Colhemos ainda depoimentos de jornalistas e políticos locais, que externam como reagiram ao movimento iniciado por Guaidó. As declarações de autoridades brasileiras também estão presentes ao longo deste podcast.

Confira também os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

