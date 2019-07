‘Estadão Notícias’: Quem é o apoiador de Bolsonaro que quer Doria em 2022?

No último dia 19, o presidente Jair Bolsonaro admitiu disputar a reeleição em 2022. Mas a fala não saiu “sem querer”. Ela coincide com a movimentação de outros políticos que querem a cadeira presidencial em 2022. Um dos possíveis concorrentes do capitão é o atual governador de São Paulo, João Doria. Aliás, Doria ganhou um apoio do empresário Paulo Marinho, atual presidente do PSDB do Rio de Janeiro, que foi um dos grandes apoiadores da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro, e um dos responsáveis pela sua eleição. Além disso, o tucano é suplente do senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair.

No programa de hoje, batemos um papo com Paulo Marinho que falou sobre 2022, a relação com Jair Bolsonaro, e o desafio de eleger um tucano no Rio de Janeiro. Ouça no player acima.

