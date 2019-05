‘Estadão Notícias’: Quem é o Centrão no governo Bolsonaro?

Mas, afinal, quem é o Centrão? Quais são os seus líderes? Como pensam? Qual o seu papel no Congresso Nacional atualmente? Edição de hoje do Estadão Notícias busca traçar um perfil do bloco de partidos no governo de Jair Bolsonaro (PSL). Para isso, participa a repórter da sucursal de Brasília Naira Trindade. Ela também apurou qual foi o tamanho da repercussão da declaração de Paulinho da Força (SD-SP) entre os parlamentares. Ouça o podcast no player abaixo.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.