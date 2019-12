‘Estadão Notícias’: Quem ganha e quem perde com candidaturas avulsas?

Nas frequentes tentativas de se mudar as regras do jogo eleitoral no Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) abraçou um tema bastante polêmico: as candidaturas avulsas. Audiência pública realizada ontem (09) no Supremo reuniu prós e contras à proposta. O debate mexe diretamente com o sistema político e a lógica de representação democrática.

Candidaturas avulsas fazem sentido num ambiente tomado por partidos fragilizados e com pouca reverberação na sociedade? O STF é o fórum adequado para resolver a questão? Edição de hoje discute o tema numa conversa com o cientista político Humberto Dantas e a advogada Marilda Silveira, especialista em direito eleitoral. Ouça no player acima.

Ministro do STF, Luis Roberto Barroso, é o relator de caso que pode oficializar candidaturas avulsas no País (Gabriela Biló/Estadão)