‘Estadão Notícias’: Quem são as novas caras do Congresso Nacional?

Edição de hoje fala sobre a renovação na Câmara dos Deputados. O número de jovens, mulheres e negros aumentou. Seis dos eleitos tem até 24 anos. Um em cada cinco dos 243 eleitos que nunca ocuparam uma cadeira na Casa tem até 35 anos. Traremos uma reportagem com alguns desses nomes, que representam diferentes linhas ideológicas, e qual será o papel no Congresso Nacional.

Além disso, vamos analisar de que forma esta renovação pode afetar a governabilidade do futuro presidente. O número de partidos aumentou de 25 para 30, ou seja, o diálogo não será tão simples assim. A cláusula de barreira também terá um papel importante nesta distribuição. Partidos se fortalecerão e outros podem desaparecer. Para o cientista político e diretor do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva, é preciso aguardar o ano legislativo começar para analisar se a renovação fará diferença ou não.

Confira ainda mais análise política na nossa tradicional coluna Direto ao Assunto, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

