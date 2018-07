‘Estadão Notícias’: Quem vai encarar a reforma tributária?

Muito em breve, com o início mais massificado das campanhas eleitorais e dos debates e sabatinas promovidos pela imprensa, os presidenciáveis fatalmente serão questionados sobre a promoção de algumas reformas estruturais para o Brasil, a partir de 2019. Entre elas, está a tributária.

É consenso há alguns anos que é preciso tornar o sistema de cobrança de impostos mais eficiente no País. Em tese, todos ganhariam: o Estado, empresários e o cidadão. Mas pergunta imediata é: qual reforma? Como fazê-la? Conversamos com um dos maiores especialistas no assunto, o economista Bernard Appy, ex-secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda.

Ele não tem dúvidas: a implementação de uma reforma tributária vai tornar o brasileiro 10% mais rico num prazo de 10 a 20 anos. “Será uma revolução”, garante. Appy tem conversado e recebido os presidenciáveis para apresentar seu projeto, idealizado no Centro de Cidadania Fiscal, o CCiF . “A receptividade tem sido muito boa… Se vão implementar ou não, não sei.” Ouça a entrevista completa no player acima.

Edição desta segunda-feira (30) conta ainda com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araujo. Na pauta, Copom, Fed e resultado da produção industrial.

